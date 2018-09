Nieuwe mannetjesleeuw in Artis

Artis heeft weer een mannetjesleeuw. Na de dood van leeuw Caesar vorige maand heeft de dierentuin een nieuwe leider van de leeuwengroep. De nieuweling is zaterdagavond aangekomen in Amsterdam en blijft voorlopig nog even achter de schermen om te wennen aan zijn nieuwe verblijf.

Caesar was een grote bekende bij de bezoekers van Artis. Hij stierf op twintigjarige leeftijd, wat hoogbejaard is voor een leeuw. Het dier leefde negentien jaar in de dierentuin.

Voor het natuurlijke gedrag is het goed dat er weer een mannelijke leeuw de twee overgebleven leeuwinnen gezelschap komt houden. Hij wordt nu nog even apart van de dames gehouden en zal over een tijdje met ze kennismaken. Het is nog niet bekend wanneer de bezoekers hem kunnen zien, laat Artis weten.