Studenten bezetten gebouw UvA

Een groep studenten heeft in Amsterdam een universiteitsgebouw bezet. Ze voeren actie tegen onder meer bezuinigingen van het kabinet en ,,uitholling van het onderwijs”. De ingangen van het P.C. Hoofthuis in de Spuistraat zijn gebarricadeerd en aan de reling van het dak hangt een spandoek. Later op de dag wordt in de hoofdstad een protestmars gelopen.

De bezetters van het gebouw, waarin een bibliotheek en een studiecentrum van de Universiteit van Amsterdam zijn gevestigd, hebben zich verenigd onder de naam Autonome Universiteit Postcolonial House. De protestactie richt zich ook tegen het college van bestuur van de universiteit. De bezetters zeggen pas weg te gaan als hun eisen worden ingewilligd.

De studenten willen onder meer dat de maatregel om de dividendbelasting af te schaffen wordt teruggedraaid, zegt een woordvoerster. Het geld moet ten goede komen aan de publieke sector.