Een 54-jarige inwoner van de gemeente Midden-Groningen is om het leven gekomen na een ongeluk met zijn scooter.

Voorbijgangers troffen de man zaterdagochtend aan in het water langs de Borgsloot ten oosten van de stad Groningen. Hij werd op de kant gebracht, maar bleek al te zijn overleden. In de buurt van het ongeluk lag een scooter. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.