Groot ongeval op A12, weg dicht

Op de A12 Utrecht-Den Haag is een groot verkeersongeluk gebeurd ter hoogte van Woerden. Verschillende auto’s zijn bij het ongeval betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Volgens de politie was er sprake van een pechgeval, waarna de aanrijding heeft plaatsgevonden.

Er zijn meerdere gewonden. Twee van hen zijn niet aanspreekbaar en voor hen zijn twee traumahelikopters opgeroepen.

Aanvankelijk was de hele rijbaan dicht, intussen is één van de vier rijstroken geopend. Rijkswaterstaat meldt dat automobilisten rekening moeten houden met forse vertraging. De politie waarschuwt automobilisten die bij Harmelen in de file terechtkomen niet te gaan spookrijden om de snelweg te verlaten. ,,Wij zullen hiertegen optreden. De boete bedraagt 640 euro”, twittert de politie. Spookrijden om files te mijden komt tegenwoordig geregeld voor, tot verdriet van hulpdiensten, justitie en overheid.

De verwachting is dat de A12 bij Woerden pas tegen 15.00 uur weer helemaal vrij zal zijn.