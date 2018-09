Enkele tientallen actievoerders hebben met een protestmars zondagmiddag in Lelystad aandacht gevraagd voor dierenleed in de Oostvaardersplassen. Het provinciebestuur besloot eerder deze maand om zeker duizend herten af te schieten.

Bij het provinciehuis werd een krans gelegd ter nagedachtenis aan de volgens de actievoerders 3500 dieren die inmiddels gestorven zijn. Afgelopen winter kampten de vele runderen, herten en konikpaarden met voedseltekorten. Op een plein bij het station sprak onder meer televisiemaker Martin Gaus over de besluiten rond het natuurpark. ,,Mensen zijn hufters. Ze zijn in staat achter een tafel de meest verschrikkelijke dingen te bedenken.”

,,Politiek Flevoland, stop dit dierenleed”, roept actievoerder Bas Metzemaekers bij het provinciehuis. Hij meent dat het ,,experiment” van de ,,in een moeras geplaatste dieren’ in de Oostvaardersplassen mislukt is. De oplossing die de politiek kiest, is een verkeerde. ,,Er wordt door de politiek en door Staatsbosbeheer niet geluisterd”, zegt hij over de vele acties die gevoerd zijn.

Metzemaekers weet niet wat er nog meer moet gebeuren om de dieren te helpen. Dit is de laatste vreedzame actie, denkt hij. ,,Hierna is de achterban niet meer onder controle te houden.” Zelf moet hij als een van drie actievoerders later voor de strafrechter verschijnen. Hij zou vernielingen gepleegd hebben. ,,De angel moest eruit”, zegt hij over zijn aanhouding.

Drie vrouwen in boevenpakken liepen vooraan mee in de stoet richting het provinciehuis in Lelystad. Ze waren in de winter aanwezig bij het illegaal bijvoeren van de dieren in het natuurgebied verderop in Flevoland. ,,We zijn ’s nachts klemgereden en opgejaagd”, zegt Debora van den Berg. Ze willen ook komende winter de dieren helpen. Ze vinden dat hun plicht.