Daan Roosegaarde wil van ruimteafval af

,,Wat is ruimteafval, hoe ruimen we het op en wat kunnen we ermee? Space Waste is de smog van ons universum.” Met dat uitgangspunt presenteert kunstenaar en uitvinder Daan Roosegaarde vrijdagavond in Almere zijn Space Waste Lab waarin hij samenwerkt met de ruimtevaartorganisaties ESA en NASA.

In de ruimte rond de aarde zwerven volgens Roosegaarde meer dan 29.000 objecten, groter dan 10 centimeter. Het zijn delen van afgebroken raketten en satellieten. Door botsingen met ander ruimteafval of langskomende satellieten ontstaan weer nieuwe brokstukken. De Rotterdammer wil met deskundigen en kennisinstituten werken aan een manier om het ruimteafval op te ruimen.

De presentatie in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) gaat gepaard met een technologisch spektakel. Buiten staat een ledlichtinstallatie die langskomend ruimteafval realtime in beeld brengt. De tentoonstelling binnen bestaat uit een educatief programma met een origineel stuk ruimteafval.

Daan Roosegaarde is internationaal bekend om technologische toepassingen in de openbare ruimte. Zo bedacht hij de Smog Free Tower, een zeven meter hoge toren die smog uit de lucht filtert als een soort smogstofzuiger. Ook maakte hij lichtinstallaties voor de Afsluitdijk, een oplichtend fietspad en en een interactief korenveldlandschap dat uit honderden led-lampen bestaat die reageren op aanrakingen en geluid.

Het Space Waste Lab is tot en met 19 januari te bezoeken. Tijdens deze periode zijn er vier weekenden waarin na zonsondergang de licht performance te zien zal zijn.