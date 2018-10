Nog twee weken aftellen voor toekomst Top 40

De rechtbank in Amsterdam doet vrijdag 26 oktober uitspraak in de zaak over de toekomst van de Top 40. Centraal in het kort geding tegen Radio 538 staat de vraag waar de hitlijst tot eind van het jaar te horen zal zijn.

Radio 538, die de Top 40 al ruim 25 jaar op vrijdagmiddag uitzendt, stopt begin november met de uitzendingen op de FM-zender om plaats te maken voor de nieuwe 538TOP50 op de FM-zender. Stichting Nederlandse Top 40 wil dit voorkomen en eist dat het station tot eind dit jaar de Top 40 blijft uitzenden op FM, totdat de lijst in januari naar Qmusic verhuist.

Vrijdagmiddag troffen beide partijen elkaar in de rechtbank in Amsterdam. Daar betoogde Radio 538 dat de Stichting Nederlandse Top 40 achter hun rug om al onderhandelde met Qmusic. De advocaat van de Top 40 spreekt dit tegen en beweert dat 538 luisteraars van de Top 40 naar hun eigen nieuwe programma wil trekken.