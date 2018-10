Laat zomers record in De Bilt

Niet eerder sinds het begin van de weermetingen is het in De Bilt zo laat in het jaar zomers warm geworden. Daar is zaterdag om 13.50 uur een temperatuur van 25,1 graden geregistreerd, meldt Weeronline.

Dat betekent tevens de 55e officiƫle zomerse dag van 2018, een record. Het vorige record stond op 51 zomerse dagen in 2006. Bij een temperatuur van 25 graden of hoger wordt gesproken van een zomerse dag.

Ook een ander weerrecord is overtroffen: om 14:00 uur werd het in Hupsel in de Achterhoek 27,3 graden. Nooit eerder was het zo laat in het jaar zo warm. Het oude record (27,2 graden) dateert van 10 oktober 1921, gemeten op vliegveld Maastricht.