Strandexploitanten stralen: beste zomer ooit

Met opnieuw een stralend zomerse dag blikken de 321 strandtenthouders langs de Noordzeekust terug op een recordzomer qua omzet. ,,Dit is de beste zomer ooit – dat denk ik wel”, zegt Stephan van der Stee van Strand Nederland, de belangenorganisatie van strandpaviljoenhouders. ,,Als je met meer dan honderd zomerse dagen dit jaar geen geld kunt verdienen, dan gaat het je nooit lukken.”

Hij schat dat de exploitanten deze recordzomer tussen de 10 procent en sommigen zelfs bijna 100 procent meer omzet hebben gedraaid. ,, Maar pas op, hè. Omzet is nog geen winst. En vorig jaar hadden we met een grotendeels verregend zomerseizoen te maken.”

Precieze omzetcijfers van zijn leden heeft Van der Stee nog niet. ,,Maar iedereen heeft in de plus gedraaid. Als je met zo’n zomer je omzet niet weet te verbeteren, dan kun je beter iets anders gaan doen.”

Weerbureaus Weerplaza en Weeronline melden zaterdag dat veel warmterecords in de maand oktober zijn gesneuveld. Zo zijn nooit eerder zo laat in de herfst drie zomerse dagen achtereen geregistreerd.

De strandgangers beleven zaterdag mogelijk de laatste zomerse dag van dit seizoen. Van der Stee: ,,Maar dat dachten we half september ook. Toen hadden we te maken met een dipje, maar nu is de nazomer terug.”

Van de 321 strandtenten staan er 163 permanent langs de kust, zoals in Zeeland, Hoek van Holland, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort. Van de 158 tijdelijke paviljoens is inmiddels ongeveer de helft weggehaald. ,,Er zijn er al zat die hebben ingepakt. Je kunt tenslotte maar beter droog inpakken dan nat je spullen naar de opslag brengen.”