In Onstwedde in Groningen is een elektrisch vliegtuigje neergestort bij het vliegveld aan de Vosseberg. En was één persoon aan boord, die is zwaargewond geraakt.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De hulpverleningsdiensten zijn ter plaatse.

Het vliegtuigje vloog na de crash in brand. Die is inmiddels gedoofd.