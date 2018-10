Toch ietsje minder warm dan zaterdag

Met 20 graden op de Wadden tot bijna 27 graden in Limburg was het opnieuw uitzonderlijk warm voor half oktober en maar ietsje minder warm dan zaterdag. In De Bilt kwam de maximumtemperatuur uit op 24,2 graden. Daarmee is het oude datumrecord van 22,6 graden (uit 1990) ruimschoots verbroken, meldt WeerOnline.

Het warmst werd het opnieuw in Ell (Midden-Limburg) met 26,6 graden. Ook in de rest van Limburg, de oostelijke helft van Brabant, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen werd het op grote schaal 25-26 graden. In het westen werd het 22-24 graden en op de Wadden zo’n 20 graden.