23e editie Amsterdam Dance Event begint

Naar verwachting zo’n 400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland zijn de komende dagen te vinden op de 23e editie van het Amsterdam Dance Event (ADE). ’s Werelds grootste evenement op het gebied van elektronische muziek blijft groeien. Elk jaar komen er weer meer bezoekers en professionals op af en dit keer zijn er ook meer locaties dan ooit.

Tijdens het evenement, dat tot en met zondag duurt, zijn er optredens van meer dan 2500 artiesten op bijna tweehonderd plekken in de hoofdstad. ADE opent woensdagavond officieel met een concert in de Melkweg van Colin Benders (voorheen Kyteman) en het Metropole Orkest.

Verder staat op het bomvolle programma onder meer het voorlopig laatste concert van dj Hardwell met het Metropole Orkest in de Ziggo Dome. Hij neemt een time-out omdat hij meer tijd voor zichzelf nodig heeft. Ook is er dit jaar aandacht voor 30 Jaar Dutch Dance, aangezien het dertig jaar geleden is dat de muziekstroming in Nederland opkwam.