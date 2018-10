Benders en Metropole Orkest trappen ADE af

De 23e editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) is woensdagavond in de Melkweg officieel van start gegaan met een optreden van het Metropole Orkest samen met Colin Benders.

Het is voor het derde jaar op rij dat het orkest het openingsconcert verzorgt van ’s werelds grootste evenement op het gebied van elektronische muziek in Amsterdam.

Benders, voorheen bekend als Kyteman, hing zijn trompet aan de wilgen en verzorgt momenteel liveoptredens met zijn modulaire synthesizer. Over de samenwerking met het Metropole Orkest onder leiding van chef-dirigent Jules Buckley zei hij: ,,Jules en ik praten al jaren over een gezamenlijk project, maar ik had nooit verwacht dat mijn elektronica de trigger zou zijn.”

Het Metropole Orkest mag donderdag voor een tweede keer aantreden. Dan deelt het orkest het podium van de Ziggo Dome met dj Hardwell.

ADE, dat tot en zondag duurt, trekt dit jaar naar verwachting zo’n 400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Het evenement voorziet in optredens van meer dan 2500 artiesten op bijna tweehonderd plekken in de hoofdstad.