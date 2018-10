Cinekid Festival begint met première GIPS

Cinekid Festival opent woensdag in Amsterdam met de première van GIPS, de nieuwe tv- en filmproductie gebaseerd op het gelijknamige jeugdboek van Anna Woltz. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is woont de opening van het kindermediafestival op het Westergasfabrieksterrein bij.

GIPS, van de makers van Dummie de Mummie, Superjuffie en Mees Kees, is in december te zien als kerstserie op NPO Zapp. Speciaal voor Cinekid is er een filmversie gemaakt van 80 minuten. Deze vervaging van grenzen tussen film en televisie past volgens de festivalorganisatie bij de hernieuwde opzet van Cinekid’s programmering.

Het thema is dit jaar Mediajungle, volgens de organisatie een ,,treffende metafoor voor de massale mediarijkdom”. Maar het staat ook voor natuur en dierenwereld die veelvuldig terugkomen in kindermedia.

Cinekid begint voor scholieren met een tweedaags schoolprogramma. Vanaf zaterdag kan iedereen terecht in Amsterdam en er is ook nog een programma verspreid over bijna veertig filmtheaters in het land. Jaarlijks komen er zo’n 65.000 bezoekers naar het festival.