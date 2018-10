Uitspraak in zaak cybermisbruik meisjes

De rechtbank in Rotterdam doet woensdag uitspraak in de strafzaak tegen de 72-jarige Hans V., die wordt verdacht van seksueel misbruik van jonge meisjes in het buitenland via de webcam. V. zou zich hebben voorgedaan als puberjongen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier jaar tegen hem geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

V. zou hebben betaald voor livestreambeelden met kindermisbruik uit de Filipijnen. Daar worden speciale studio’s ingericht, zogeheten cyberdens, waar kinderen voor de camera worden misbruikt. Veelal westerlingen maken hiervan gebruik.

De naam van de verdachte dook op in een journalistiek onderzoek naar misbruik op bestelling van Filipijnse kinderen. Daarnaast vond een kantoormedewerkster van V. kinderpornografische beelden op een computer. Daarop stelde de politie een onderzoek in.

Naast het cybermisbruik beschuldigt het OM V. van onder meer van het bezit en de verspreiding van kinderporno. Volgens gedragskundigen heeft de man een pedofiele stoornis. Het OM wil dat hij zich laat behandelen.