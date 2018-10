Danser Polunin in Groninger Museum

De roemruchte Oekraïense danser Sergei Polunin is zaterdagmiddag in het Groninger Museum. Daar ontvangt museumdirecteur Andreas Blühm de ster op de tentoonstelling ‘LaChapelle: Good News for Modern Man’ voor een openbaar gesprek. Van fotograaf en regisseur David LaChapelle zijn foto’s van Polunin op de expositie te zien.

Onlangs trad Polunin op tijdens festival Lowlands in Biddinghuizen en was er een documentaire op de Nederlandse televisie, waarop de Polunin-gekte in ons land toesloeg. Afgelopen week was hij drie keer in een uitverkocht Carré, waar het publiek aan zijn voeten lag, al waren critici veel minder enthousiast. Zijn optreden zondag in De Oosterpoort in Groningen is ook uitverkocht.

Met negentien werd Polunin al solist bij The Royal Ballet in Groot-Brittannië. Na een paar jaar vertrok hij reeds uit onvrede en een opgesloten gevoel bij het eerbiedwaardige gezelschap, waarna hij zich nogal als een tragisch feestnummer ontpopte en zich de naam ‘bad boy of ballet’ verwierf. Toch bleef hij dansen en ging hij ook als acteur meedoen aan films, waaronder Murder on the Orient Express (2017). Hij krabbelde weer helemaal op, terwijl zijn dansclip Take Me To Church een hit werd op internet en hem verder op weg hielp.

Het Groninger Museum zegt een beperkt aantal plaatsen voor het gesprek aldaar te hebben en belangstellenden daarvoor geen garantie te kunnen bieden. Een ‘meet and greet’ met de danssensatie na afloop is voor meer mensen haalbaar.