Door een aanrijding tussen een tram en een camper in Utrecht zijn een dode en twee gewonden gevallen. De slachtoffers zaten in de camper, meldt de politie. Hun identiteit is nog niet bekend.

Het ongeval gebeurde op de kruising Overste den Oudenlaan en de Weg der Verenigde Naties. De schade aan de camper is groot, de voorkant is door de botsing helemaal weg.

De politie doet onderzoek. De weg is afgezet en het tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein ligt stil.