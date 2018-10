‘Peil Rijn mogelijk omhoog door sneeuw Alpen’

De waterstand van de Rijn zal na komend weekend niet verder dalen en stijgt mogelijk zelfs een beetje. Die voorspelling doet Weeronline woensdag omdat koude lucht uit Scandinavië onderweg is naar het westen en noorden van de Alpen en daar gaat zorgen voor sneeuwval.

De sneeuw wordt verwacht in Frankrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland en Noord-Oostenrijk. ,,Boven 1500 meter hoogte worden enkele tientallen centimeters sneeuw verwacht. Er valt circa 50 millimeter neerslag en dat is goed nieuws voor de waterstand in de Rijn.”

Op dit moment is het waterpeil van de Rijn bij Lobith historisch laag. De lage waterstand zorgt voor hinder en beperkingen voor de scheepvaart. Zo lopen te zwaar beladen schepen aan de grond. Er is ook vrees dat een deel van de Nederlandse industrie geraakt wordt, omdat de aanvoer van sommige grondstoffen achterblijft. De lage waterstand zorgt er verder ook voor dat sommige bewoners van woonboten maatregelen nemen om te voorkomen dat hun huis scheef zakt.

Weeronline verwacht dat het stroomgebied van de Donau en de Po nog veel meer neerslag tegemoet mag zien. In het zuidelijke deel van de Alpen kan zelfs meer dan 200 millimeter vallen. Hiervan profiteert de Rijn echter niet, omdat het smeltwater deels naar de Donau stroomt en deels zuidwaarts.