Amsterdamse ondernemers krijgen afpersmail

Meerdere ondernemers in Amsterdam hebben aangifte gedaan omdat ze een dreigmail hebben gekregen. De afzender eist dat de ondernemers 50.000 euro aan bitcoins overmaken via een bepaalde website. Als ze dat niet doen zal een handgranaat aan de voordeur worden geplakt of hun pand worden beschoten. De politie bevestigt dat een aantal aangiftes is binnengekomen.

AT5 heeft de e-mail, die al in mei zou zijn verstuurd, in handen. Daarin wordt gerefereerd aan het sluitingsbeleid van de gemeente: ,,Het is u waarschijnlijk niet ontgaan hoeveel ondernemers de afgelopen tijd hun deuren hebben moeten sluiten op last van de gemeente. Om te voorkomen dat u de volgende bent dient u per direct actie te ondernemen.” Volgens de zender hebben onder meer een nachtclub en drie coffeeshops de mail ontvangen.

,,We zijn bekend met het fenomeen”, zegt een woordvoerder van de politie. De zaak wordt onderzocht.