PVV en SP zeggen vertrouwen in Bruins op

PVV en SP hebben geen vertrouwen meer in minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Ze oordelen hard over zijn optreden rond het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. Het was voor het eerst dat Bruins een motie van wantrouwen voor zijn kiezen kreeg.

Vrijwel de gehele oppositie velde een hard oordeel over de VVD-minister, die ook scherpe vragen kreeg van coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie. De chaotische en abrupte sluiting van de Amsterdamse en Flevolandse ziekenhuizen mag zich niet meer herhalen, stelde onder meer D66. De minister moet voortaan eerder op de hoogte zijn, zodat hij zo nodig kan ingrijpen.

Bruins stelde zich deemoedig op en herhaalde keer op keer dat hij van de gebeurtenissen wilde leren. Maar ook partijen die hem nog het voordeel van de twijfel geven, zoals PvdA en 50PLUS, benadrukken dat zijn ambt ,,geen leer-werkplek” is.

Op aandringen van haast de voltallige Kamer beloofde Bruins dat hij ,,heel ver wil gaan” om basiszorg en spoedzorg in Lelystad te behouden. Voor de andere IJsselmeerziekenhuizen wil hij dat niet toezeggen, en ,,dan weten wij genoeg”, schamperde de SP.

De minister zegt te willen ,,bewijzen dat ik alerter kan reageren”. Hij werkt aan regels die ervoor moeten zorgen dat hij voortaan eerder wordt ingelicht over ziekenhuizen in de problemen.

Het Slotervaartziekenhuis ging op de fles omdat de zorgverzekeraar vond dat de zorg er tekortschoot en de stekker eruit trok. Een groot deel van de Kamer vindt dat niet in de haak. Ook Bruins vindt dat zo’n oordeel over de kwaliteit van zorg niet buiten de inspectie om kan worden geveld.