Ultrasoon reinigen: wat is het en wat kan je ermee?

Het intensief reinigen van producten die bijvoorbeeld gebruikt worden in ziekenhuizen, garages en tattooshops, is soms lastig en neemt veel tijd in beslag. Een oplossing voor dit probleem is het reinigen met een ultrasoon reiniger. Een ultrasoon reiniger is ideaal wanneer handmatig reinigen en automatisch reinigen niet voldoende zijn.

Ultrasoon reinigen wordt gedaan met behulp van een ultrasoon machine die gebruik maakt van hoge trillingen, die worden opgewerkt met een Piezo-element. Door deze trillingen worden in de ultrasoon vloeistof miljoenen piepkleine belletjes gevormd die imploderen gedurende de hogedrukfase. Wanneer deze belletjes imploderen, komen er zeer effectieve drukgolven vrij. Dit proces heet cavitatie. Door dit cavitatieproces worden vuildeeltjes verwijderd van de te reinigen objecten.

Meest lastige plekken

Een voorbeeld van een product dat met een ultrasoon reiniger wordt schoongemaakt, is het chirurgische mes. Met ultrasoon reinigen kan er op de meest lastige plekken en moeilijk bereikbare oppervlakken worden schoongemaakt. Doordat ultrasoon reinigen met vloeistof werkt, is het mogelijk om zelfs de kleinste openingen (diepe gaten) goed schoon te maken. Door de sterkte van de implosies gebeurt de reiniging uiterst grondig en nauwkeurig.

Waar kan je ultrasoon baden voor gebruiken? Te denken valt aan gereedschappen, instrumenten in de medische en dentale sector, brillen, carburateurs, motoronderdelen, injectors, sieraden, klokjes enzovoorts. Maar ook door piercingstudio’s, schoonheidssalons en pedicures wordt er gebruik gemaakt van ultrasoon reinigen. Als je een ultrasoon reiniger wilt aanschaffen, zijn er een aantal factoren die de kwaliteit van het reinigen beïnvloeden.

Kwaliteit ultrasoon reinigen

Allereerst is dat het ultrageluid. Het ultrageluid in verschillende frequenties zorgt voor grotere en kleinere belletjes en drukgolven. Het ultrasoon vloeistof bepaalt vervolgens in grote mate de kwaliteit van de reiniging. Er zijn verschillende vloeistoffen verkrijgbaar voor verschillende toepassingen. De temperatuur is bepalend, want door de reinigingsvloeistof te verwarmen, kan een optimaal reinigingsresultaat worden bereikt. Het is wel van belang om ultrasoon vloeistof te gebruiken met de aanduiding ‘H’ (heating) in het typenummer.

Tenslotte speelt de factor tijd een rol. Door gebruik van een ultrasoon reiniger in combinatie met chemische middelen kan het reinigingsproces aanzienlijk worden verkort ten opzichte van andere reinigingsmethoden. Soms kan de reinigingsduur met wel negentig procent worden verkort ten opzichte van andere chemische reinigingen. Afhankelijk van hoe vuil een object is, duurt een reiniging in een ultrasoon bad een paar seconden tot een paar minuten.