Van aflossingsvrij naar aflosblij geld lenen

Het gaat goed met de leenmarkt, zowel in 2017 als dit jaar. Tijdens de eerste twee kwartalen van 2017 werden er meer leningen afgesloten dan in het laatste kwartaal van 2016. De groei van het aantal afgesloten leningen heeft verschillende redenen, waaronder het consumentenvertrouwen en de historisch lage rente.

We lenen niet alleen voor de aankoop van een huis, maar ook voor een auto of verbouwing. 31 procent van de huishoudens die lenen, leent voor een auto. Dat er meer leningen worden afgesloten, wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk meer geld geleend wordt. Ook het oversluiten van kredieten is populair vanwege de lage rente.

Veel mensen hebben lopende leningen in de vorm van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Maar ook roodstaan op een betaalrekening, een creditcard met limiet dat gespreid terugbetaald kan worden of aankopen bij Wehkamp of Zalando die gespreid terugbetaald worden, vallen onder het kopje geld lenen.

Torenhoge restschuld

Het doorlopende krediet, voorheen aflosvrije lening, was lange tijd aantrekkelijk, omdat het geen praktische vaste einddatum kent en je kunt aflossen wanneer je maar wilt. Hierdoor is de verleiding groot om het aflossen op de lange baan te schuiven. Een dergelijk krediet kan jarenlang, in het verleden zelfs dertig jaar, blijven doorlopen. Voordat je het weet, zit je rond je pensioenleeftijd met een torenhoge restschuld, met alle gevolgen van dien. Consumenten worden zich hier echter steeds meer van bewust.

Aflosblije lening

Wat als jouw doorlopende krediet niet meer bij past bij je huidige situatie? Dan is oversluiten een goede optie. Het Nederlands Krediet Collectief komt daarom met de aflosblije lening, waarbij al je doorlopende kredieten (naast je hypotheek) worden overgesloten en samengevoegd tot één lening. Geen hoge maandelijkse rente kosten en een aflostijd tussen de 12 en 180 maanden. De focus ligt op zo snel mogelijk schuldenvrij zijn.

We mogen meer toe naar een manier van verantwoord lenen, waarbij de lening is afgestemd op het leendoel van de consument. Hiermee voorkom je dat jouw lening doorloopt, terwijl de economische levensduur van het aangeschafte product al voorbij is.

Verbouwen

Ben je van plan om te gaan lenen voor bijvoorbeeld een verbouwing, dan is het zinvol om goed advies in te winnen. Veel consumenten zijn gewend om bij hun eigen huisbank een lening af te sluiten, wat soms veel duurder is. Het is in ieder geval duidelijk dat consumenten weer meer vertrouwen hebben in de economie. Doordat de prijzen van koopwoningen hoog zijn, is het aantal verbouwingsaanvragen in de eerste drie maanden van dit jaar toegenomen met twaalf procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het gemiddelde gewenste leenbedrag voor een verbouwingslening bedraagt inmiddels 14.976 euro.