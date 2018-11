Brand bij recyclingbedrijf Meppel

Op het terrein van een recyclingbedrijf in Meppel (Drenthe) heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. Niemand raakte gewond. Omwonenden zijn volgens de gemeente opgevangen in een brandweerkazerne. De brand, in een partij hout en autobanden, is nog niet helemaal geblust.

Omdat veel rook vrijkwam, kregen andere omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. Het nablussen gaat volgens de brandweer vermoedelijk nog de hele dag duren. De omgeving van het bedrijf, afvalverwerker Talen aan de Hesselterlandweg, is afgezet en verkeer wordt omgeleid. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand.

De gemeente Meppel kreeg de afgelopen maanden veel klachten over Talen. Omwonenden voelden zich onveilig. De gemeente verscherpte het toezicht en legde een dwangsom op als het bedrijf niets zou doen aan het brandgevaar en de gescheiden opslag van materialen. Burgemeester Richard Korteland noemde de situatie bij het bedrijf eerder al onacceptabel. Volgens hem namen de eigenaar, Lagros, en huurder Talen nooit hun verantwoordelijkheid om iets te doen aan de onveiligheid.