Zware spits rond Amsterdam door ongeluk op A7

Het verkeer rond Amsterdam heeft vrijdag te maken gehad met een zware avondspits. Op de A7 naar Hoorn gebeurde rond 14.00 uur net na het knooppunt Zaandam een ongeluk, waardoor het verkeer in noordelijke richting maar één in plaats van drie rijstroken ter beschikking had. Iets na zessen meldde Rijkswaterstaat dat de weg weer volledig vrij was.

Omdat de Amsterdamse ring richting het noorden dicht begon te slibben, adviseerde Rijkswaterstaat automobilisten die over de Amsterdamse ring richting het noorden van Noord-Holland wilde de reis uit te stellen. Door het ongeluk liep het op de A8, de A10-Noord en -West flink vast.

Bij het ongeluk was een vrachtwagen geladen met betonpalen betrokken. Er moest een dieplader met kraan aan te pas komen om de betonpalen over te laden op een andere vrachtwagen.