Martin Garrix op jacht naar vierde EMA

Martin Garrix kan zondag opnieuw een MTV European Music Award (EMA) winnen. De Nederlander, die vorige maand tot populairste dj van de wereld werd verkozen, is genomineerd in de categorie beste elektronische act.

Garrix won dezelfde prijs in 2015 voor het eerst en was daarmee de eerste Nederlander ooit die een EMA won in een algemene categorie. In 2016 werd hij weer tot winnaar gekroond en mocht hij bovendien een beeldje meenemen voor beste World Stage-optreden.

Garrix kan niet de enige Nederlandse winnaar worden. Producer Jack $hirak maakt nog kans voor een van de prijzen in de categorie beste wereldwijde act. Hij werd maandag al uitgeroepen tot beste Nederlandse act.

De MTV EMA-uitreiking vindt voor de 25e keer plaats, dit keer in het Spaanse Bilbao.