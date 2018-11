Hoogleraar UvA weg na ontoelaatbaar gedrag

Een hoogleraar van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft ontslag genomen, nadat was vastgesteld dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat maakte de UvA woensdag bekend op haar website.

In juni had de faculteit ,,verontrustende meldingen” ontvangen over de hoogleraar. Hierop werd een onderzoeksbureau gevraagd de kwestie te bekijken en feitenonderzoek te doen. Daarop werd er gesproken met betrokkenen en de hoogleraar zelf.

Het bureau constateerde dat er inderdaad sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Bovendien kwam naar boven dat er gedurende een langere periode op de bewuste afdeling een gevoel van onveiligheid heerste. Toen de UvA had besloten dat hij niet kon terugkeren, nam hij zelf ontslag.

,,Het is onacceptabel dat er binnen onze academische gemeenschap plekken zijn waar een cultuur heerst waarin medewerkers zich niet veilig voelen”, aldus decaan AndrĂ© Nollkaemper van de faculteit. Om welke hoogleraar het gaat, is niet bekendgemaakt.