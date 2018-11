Kindervuurwerk Rotterdam krijgt tweede editie

In Rotterdam wordt op Oudejaarsavond de tweede editie van het Nationaal Kindervuurwerk gehouden. Dat heeft Klaas Rohde van organisator Fjuze bevestigd na berichtgeving in het AD.

Lange tijd was het onzeker of de speciale kindervriendelijke vuurwerkshow bij de Erasmusbrug door kon gaan vanwege gebrek aan geldschieters. De gemeente Rotterdam vindt de show echter zo belangrijk dat het tekort wordt gedekt door de stad. Vorig jaar trok de show 5000 bezoekers.

Het Kindervuurwerk begint al om 19.00 uur en bestaat uit minder luide knallen en meer siervuurwerk in een sprookjesachtige sfeer. In Sydney is het al jaren een traditie.

Het Kindervuurwerk duurt tot 19.10 uur en wordt afgestoken vanaf een ponton nabij de Erasmusbrug. Het vuurwerk is goed te zien vanaf het Willemsplein, bij de Spido en de Willemskade. Er is ook een speciaal evenemententerrein met plaats voor 5000 toeschouwers. Voor dat terrein kunnen gratis entreekaarten worden besteld.

Fjuze is ook partij achter het Nationale Vuurwerk dat al enkele jaren in Rotterdam wordt gehouden.