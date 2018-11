Vijf jaar cel voor aanslag met handgranaat

De rechtbank in Amsterdam heeft de 31-jarige Virgil L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens het plegen van een aanslag op een auto met een handgranaat.

De auto stond geparkeerd in Amsterdam-West, in de nacht van 9 op 10 juli 2017. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. Ook enkele woningen liepen schade op door scherven van de granaat. Een scherf belandde in het ledikant van een slapende baby. De rechtbank noemde het een wonder dat er niemand gewond is geraakt.

Tegen L. was zeven jaar cel geĆ«ist. De man heeft ontkend. Het bewijs tegen hem bestaat onder meer uit DNA, gevonden op de onderdelen van de granaat. L.’s verklaring dat hij het explosief eerder in handen zou hebben gehad, verwees de rechtbank naar het rijk der fabelen.

Op camerabeelden was te zien dat een man kort voor de ontploffing de granaat onder de auto schopte en wegliep. Onderzoek leidde de politie naar de verdachte.