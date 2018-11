Claudy Jongstra ‘kunstenaar van het jaar’

Ontwerpster Claudy Jongstra is gekozen tot kunstenaar van het komende jaar. Op de tweede plaats eindigt beeldhouwster Margot Homan, gevolgd door winnaar van vorig jaar Theo Jansen, vooral bekend van zijn ‘strandbeesten’. In totaal brachten kunstliefhebbers 44.873 stemmen uit.

Jongstra (55) werkt vooral met textiel en werk van haar is inmiddels opgenomen in belangrijke collecties in binnen- en buitenland. Ook werkte ze mee aan kostuums voor Star Wars-film The Phantom Menace.

Tot talent van het jaar, altijd een kunstenaar van 35 jaar of jonger, is tekenaar en schilder Jurre Blom gekozen. Briljanten kunstenaar van het jaar, een kunstenaar ouder dan 65, is beeldhouwer Eddy Roos.

De bekendmaking van de gekozenen gaat vooraf aan de zestiende editie van de Nationale Kunstweek plaats, georganiseerd door Stichting Kunstweek, die zaterdag begint. Ateliers, kunstinstellingen, galerie├źn, kunstuitlenen, musea en gemeenten komen met extra evenementen.