Agent na dodelijk ongeval toch vervolgd

Een agent die in 2016 een overstekende 34-jarige fietser doodreed in Amsterdam, moet alsnog worden vervolgd. Daartoe heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam na berichtgeving door Het Parool.

Vorig jaar stelde het OM dat de agent niet vervolgd hoefde te worden, omdat de botsing op de Nassaukade hem niet te verwijten zou zijn. Wel reed de agent te hard toen hij met een politiebusje met 85 kilometer per uur zonder zwaailichten en sirene op weg was naar een melding van een inbraak.

De nabestaanden van het slachtoffer waren het niet eens met de beslissing van het OM en begonnen een artikel 12-procedure om via het gerechtshof alsnog vervolging van de agent af te dwingen.