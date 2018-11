Weer wild geraas over intocht Sinterklaas

De aanloop naar de intocht van Sinterklaas verloopt ook dit jaar weer niet geruisloos. Volgende week zet de goedheiligman voet aan wal in ons land. En daarmee laait ook de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet weer steeds verder op. Dinsdag dient er een kort geding bij de rechtbank in Haarlem om de volgens de initiatiefnemers ,,racistische landelijke intocht” te verbieden en tot nu toe hebben vier actiegroepen aangekondigd dat ze in Zaanstad, waar de Sint aankomt, gaan demonstreren.

De stichting Majority Perspective daagt onder meer de NTR, die de tv-uitzending verzorgt, en burgemeester Jan Hamming van Zaanstad, waar de intocht volgende week is, voor de civiele rechter. Ook het Commissariaat voor de Media, de Staat, Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision zijn gedagvaard.

Van de vier actiegroepen die zich hebben gemeld in Zaanstad, zijn er twee pro- en twee anti-Zwarte Piet, liet een gemeentewoordvoerder weten. Wie wil demonstreren moet dat uiterlijk 72 uur van tevoren bij de gemeente aangeven. Tijdens de intocht gelden strikte regels. Zo wordt het gebied waar de Sint aankomt afgezet met hekken en moeten toeschouwers eerst langs een jassen- en tassencontrole via toegangspoortjes. De actiegroepen krijgen plekken toegewezen die ver uit elkaar liggen. Dit om confrontaties te voorkomen.

Verder heeft de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) acties aangekondigd in zeker achttien plaatsen bij de lokale intochten van de goedheiligman. Het gaat onder meer om Den Haag, Rotterdam, Dokkum, Maassluis, Apeldoorn, Den Helder, Weesp en Willemstad (CuraƧao). De gemeente Den Haag liet al weten dat een demonstratie op het Plein in het centrum niet is toegestaan, maar het kan wel op een andere nog te bepalen plek.

De NTR moest een oproep doen aan gemeenten voor de landelijke intocht. Begin maart had zich nog geen enkele kandidaat aangemeld. Vervolgens werd de omroep naar eigen zeggen overstelpt met gegadigden. De eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal, waarover de afgelopen jaren ook veel te doen was vanwege de kleur van de pieten, begint maandag. De omroep liet eerder al weten dat er deze editie roetveegpieten te zien zijn.

Vorig jaar was Dokkum het decor van de landelijke intocht. Tegenstanders van Zwarte Piet werden toen op de snelweg A7 tegengehouden bij een wegblokkade. Vrijdag legde de rechtbank de veroorzakers, de zogenoemde ‘blokkeer-Friezen’, taakstraffen op tot 240 uur.