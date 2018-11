Sinterklaasjournaal weer te zien op tv

Nog vijf nachtjes slapen en dan zet Sinterklaas weer voet aan wal in ons land. Maandagavond begint een nieuwe editie van het Sinterklaasjournaal. Hoewel de NTR net als voorgaande jaren vooraf niks wilde zeggen over de verhaallijn van het programma is al wel bekend dat de sint dit jaar wordt bijgestaan door roetveegpieten.

De roetveegpieten verschillen volgens de NTR wel van kleur. ,,Naar gelang ze vaker door de schoorsteen zijn gegaan, worden ze zwarter”, liet een woordvoerder eerder weten. ,,Er zijn er ook bij die helemaal zwart zijn.” De aanpassingen, die volgen op de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet, gaan volgens de omroep geleidelijk richting minder zwart.

Begin maart had nog geen enkele gemeente zich gemeld voor de landelijke intocht, waarop de NTR een oproep deed. Daarna werd de omroep juist ,,overstelpt met aanmeldingen”. De goedheiligman en zijn gevolg komen nu zaterdag rond het middaguur aan in de gemeente Zaanstad.

Het Sinterklaasjournaal is de komende weken elke dag te zien om 18.00 uur bij NPO Zapp en de presentatie is wederom in handen van Dieuwertje Blok.