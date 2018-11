De botresten die dinsdag in Hummelo (Gelderland) in een bos zijn gevonden blijken volgen de politie van een mens te zijn. Wie het is en hoe deze persoon om het leven is gekomen wordt nog onderzocht.

Een wandelaar trof de botten aan in een bosperceel aan de Torenallee. Het skelet wordt naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht, daar zal de identiteit vastgesteld moeten worden. Dit onderzoek kan ongeveer drie weken in beslag nemen.