Architectuur student maakt bedsteeg van afvalkarton voor daklozen

Hoe verhoudt architectuur zich tot het onderwerp thuis voelen? Dit is een vraag die architectuur student Patrick Roegiers zichzelf heeft gesteld voor zijn afstudeerproject, waarbij de daklozenproblematiek centraal staat. Waar voel je je als dakloze thuis als je geen vaste plek hebt? Deze week werd zijn eerste ‘bedsteeg’ gelanceerd in de Jordaan in Amsterdam, een slaapkamer van afvalkarton, drie meter boven de grond in een steeg tussen twee huizen in.

De afgelopen zeven jaar is het aantal daklozen bijna verdubbeld. De meeste van hen zwerven rond in de grote steden, waaronder Amsterdam. Patrick wil hen graag helpen en is op onderzoek uit gegaan wat ze nodig hebben. “Ik ben een week op straat gaan leven in oude kleding en heb me voorgedaan als dakloze. Ik had een paar dagen niet gedoucht. Ik wilde weten wat voor mensen daklozen zijn en waar ze behoefte aan hebben. Ze hebben me met open armen ontvangen.”

Restruimtes van de stad

Patrick kreeg veel tips en adviezen en zo kwam hij erachter dat er in sommige deelgebieden van Amsterdam slaapplekken en sanitaire voorzieningen missen. “Ik heb een daklozenkaart van Amsterdam gemaakt met alle voorzieningen erop. Er is veel ondersteuning voor daklozen in Amsterdam, zoals het Leger des Heils, maar er mist wel wat. Toen dacht ik: ik ga interventies plegen in de restruimtes van de stad. Dit zijn ruimtes waar niks mee gedaan wordt. Deze ga ik invullen met bijvoorbeeld een slaapkamer, keuken of douche, waardoor de basisbehoeftes van daklozen worden vervuld.”

En zo ontstond het idee voor een bedsteeg. “Ik ben er een jaar mee bezig geweest. Ik wilde kijken of ik iets constructiefs kon maken van karton.” De slaapkamer is gemaakt van verlijmd karton, voorzien van een waterafstotende coating. Afgelopen zaterdag is deze tussen twee woningen in geplaatst in de Jordaan, een deelgebied van Amsterdam waar weinig nachtopvang is voor daklozen. Patrick is verschillende stegen langsgegaan en heeft overleg gepleegd met de bewoners en de VVE. De bedsteeg mag een week blijven staan en inmiddels heeft er elke nacht een dakloze in geslapen.

“Ik wil graag gesprekken gaan voeren met bewoners en de gemeente hoe we deze lege ruimtes op een grotere schaal kunnen gaan invullen. De bedsteeg is een fantastische oplossing voor daklozen om droog en warm te kunnen slapen. Het is zinvoller om daar geld in te investeren dan in de mensen die betaald worden om daklozen boetes te geven die op straat slapen.”

Sociale vraagstukken en problemen oplossen

Voor Patrick is dit nog maar het begin. “Ik wil kijken hoe ik met architectuur sociale vraagstukken en problemen kan oplossen. Hierdoor krijgt wat ik doe een betekenis voor mensen die het hard nodig hebben. Ik heb tijdens mijn afstudeerproject, waarover ik ook een documentaire aan het maken ben, ervaren dat veel mensen wilden meehelpen. Je doet zoiets niet alleen, maar met elkaar.”

Hoe vonden tenslotte de daklozen de bedsteeg? “Die waren er super blij mee. Een van hen gaf mij de tip om een stift neer te leggen. Dan kan iedereen die er slaapt het karton versieren, waardoor elke dakloze iets toevoegt aan de bedsteeg. Hierdoor wordt het interieur gevormd door de daklozen en dit verrijkt de bedsteeg.”