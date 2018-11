Op de A59 bij Rosmalen is zaterdagochtend vroeg een auto met vijf inzittenden over de kop geslagen. Hierdoor is een vrouw overleden. Twee andere inzittenden raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De politie heeft voor het sporenonderzoek de A59 vanaf Rosmalen afgesloten in de richting van Oss.