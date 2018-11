Studenten doen recordpoging met bierkratten

Veertig studenten Civiele Techniek van de Universiteit Twente (UT) zijn al dagen hard aan het werk om zaterdag een record te vestigen. Ze bouwden aan een bierkrattenbrug met een overspanning van ruim 28 meter.

Zaterdagmiddag worden de steigers die de brug tijdens de opbouw hebben ondersteund, verwijderd. Als de bierkrattenbrug vanaf 15.00 uur minimaal één uur lang zonder enige vorm van hulp veilig kan blijven staan, is de recordpoging geslaagd.

Acht jaar geleden deed de Twentse universiteit al een recordpoging met een bierkrattenbrug, maar die mislukte. De afgelopen jaren was het bruggenbouwen vooral een strijd tussen de TU Delft en de TU Eindhoven. Die laatste universiteit heeft sinds 2016 het huidige record van 26,69 meter in handen.

Voor de constructie op de campus van de UT zijn 8000 kratten van een bekend biermerk uit Enschede gebruikt. Het gaat zowel om lege kratten, als kratten met water gevulde flesjes.

De recordpoging is niet voor het Guinness Book of World Records, maar is puur een Nederlandse universitaire aangelegenheid.