Weer problemen met ‘slimme’ gasmeters

Bij het plaatsen van zogenoemde slimme gasmeters gaan nog altijd dingen mis. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) constateert dit na onderzoek. Zo moet netbeheerder Enexis mogelijk 39.000 gloednieuwe meters vervangen, omdat is gebleken dat van een aantal exemplaren het schroefdraad niet diep genoeg was.

Ook de vervanging van 66.000 gasmeters die een ander probleem hadden met het schroefdraad blijkt nog niet te zijn afgerond. Tv-programma Kassa bracht een jaar geleden aan het licht dat het schroefdraad van de bewuste meters van het merk Landys+Gyr te kort was. Netbeheerders besloten ze uit voorzorg te vervangen. Maar uit het onderzoek van de toezichthouder blijkt dat dit in 1744 woningen nog niet is gebeurd.

,,Netbeheerders geven aan dat bewoners of eigenaren niet reageren op hun pogingen tot contact’’, aldus SodM. De toezichthouder vindt dat ze meer moeite moeten doen en is ook niet te spreken over de partij meters van Enexis waar afwijkingen in blijken te zitten. ,,Ik ben geschrokken dat er blijkbaar niet geleerd is van de vorige keer. Die meters hadden niet langs de controles mogen komen die netbeheerders doen als een partij geleverd wordt. Dat moet echt beter’’, zegt SodM-bestuurder Pieter van den Bergen.

Enexis moet snel uitzoeken welke meters een afwijking hebben en anders de hele partij van 39.000 stuks zo snel mogelijk vervangen. Op korte termijn is er volgens de onderzoekers geen acuut gevaar, maar de risico’s op langere termijn zijn volgens het SodM onbekend. Een woordvoerder van Enexis benadrukt dat ,,veiligheid op de eerste plaats staat’’. Monteurs ontdekten de problemen tijdens het plaatsen van meters. ,,We hebben dit zelf gemeld bij SodM en zijn er druk mee bezig.’’

Hoeveel van de 39.000 meters al zijn geplaatst en hoeveel daarvan ondeugdelijk zijn moet binnen een maand duidelijk worden, laat Netbeheer Nederland weten. De brancheorganisatie meldt verder dat kwaliteitscontroles zijn uitgebreid en ook vaker audits worden gedaan bij leveranciers van gasmeters.

Het SodM heeft weinig middelen om de netbeheerders tot actie te dwingen, maar zou die wel graag willen krijgen. Daarom heeft de toezichthouder minister Eric Wiebes van Economische Zaken gevraagd om meer bevoegdheden, zoals het opleggen van dwangsommen als ze problemen niet snel genoeg oplossen.