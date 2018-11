Zuidwolde oefent gevolgen aardbeving

Het Groningse dorpje Zuidwolde oefent zaterdag een aardbeving. Dorpsbewoners, hulpverleners en Defensie ervaren die dag wat de gevolgen kunnen zijn van een zware aardschok met een kracht van van 4,5 tot 5.

Het startsein van de oefening is het geluid van een zware aardbeving, dat zaterdagochtend door meerdere speakers in het dorp schalt. De gevolgen van de aardbeving zullen daarna deels op straat zichtbaar zijn in de vorm van ingestorte gebouwen of muren, en zogeheten Lotus-slachtoffers, die spelen dat ze gewond zijn geraakt.

De inwoners van het dorp zijn van de oefening op de hoogte, maar vooraf is niet verteld hoe ze moeten handelen. In de middag worden de verschillende scenario’s met gewonden en instortingen opnieuw nagespeeld. Dit keer zijn de hulpdiensten wél massaal aanwezig. Naar schatting doen zo’n tweehonderd hulpverleners mee.

Eind november wordt de oefening geëvalueerd met de Groningse burgemeesters.