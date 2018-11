Nieuwe opnames Astrid Holleeder in proces

Astrid Holleeder heeft opnieuw heimelijk gemaakte opnames ingebracht in het proces tegen haar broer Willem Holleeder. Het is vooralsnog onduidelijk wat de opnames precies behelzen, maar volgens de advocaten van Holleeder lijkt het materiaal geen spectaculaire toevoeging aan de opnames die al bekend waren. Astrid is getuige in de zaak tegen Holleeder, die wordt verdacht van het verstrekken van opdrachten voor een reeks liquidaties.

Holleeder (60) is dinsdag door zijn advocaten ingelicht over het bestaan van de opnames en toonde zich er tijdens de zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam zwaar geïrriteerd over. Hij herhaalde talloze malen dat Astrid ,,een spelletje speelt”. Het gaat hem niet om de inhoud van de gesprekken, zei Holleeder, want die stelt volgens hem niets voor. ,,Het gaat om het spel dat ze speelt. Het is zó doorzichtig… Als je hier moet zitten en mensen spelen een spel met je, dat is echt kut.” Holleeder verontschuldigde zich tegen de rechtbank voor zijn onverholen ergernis.

Op eerder bekend geworden opnames is Holleeder te horen terwijl hij in woede uitbarst of omfloerst dan wel fluisterend spreekt over moorden waarvan hij wordt beschuldigd. Holleeder heeft zich al meermalen hevig opgewonden over het verraad door zijn familie. Behalve Astrid heeft ook zijn zus Sonja zich tegen hem gekeerd. Volgens Holleeder is Astrid het brein achter dit alles en bepaalt zij wat er wel en niet gezegd zou moeten worden. Haar drijfveer is geld, meent hij.

Volgens de planning van de rechtbank worden Astrid en Sonja vrijdag opnieuw als getuige ter zitting gehoord.