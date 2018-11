Baas woordenboek stemt niet om spatie

Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dale en inwoner van Varik, gaat woensdag uit protest niet stemmen voor de nieuwe gemeente West Betuwe. Reden: volgens hem hoort er op grond van de Spellingwet een streepje tussen West en Betuwe. Overheidsinstellingen moeten de taalregels zoals opgesteld door de Nederlandse Taalunie volgen, meent de ‘gelegenheidskoppeltekenactivist’, zoals Den Boon zichzelf op Twitter noemt.

West Betuwe ontstaat door herindeling van de Gelderse gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Inwoners konden in 2017 meedenken over een nieuwe naam voor de heringedeelde gemeente. ,,Toen West Betuwe won, was er meteen al discussie over het koppelteken”, zegt burgemeester Jos Staatsen van Geldermalsen. ,,En wat bleek? Meneer Den Boon kan gerust gaan stemmen, want deze spelling is wel correct.”

West Betuwe heeft geen koppelteken nodig, omdat het een zelfgekozen naam is, hebben taalwetenschappers Staatsen verzekerd. ,,Net zoals dubbele achternamen niet altijd een streepje hebben”, vult zijn woordvoerder aan. Alleen in geografische samenstellingen is het streepje verplicht. Staatsen: ,,Dit past wel bij de eigenzinnige gemeente die we willen zijn.”