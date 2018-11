Grootste antiterrorisme-oefening ooit

Zeven van de elf eenheden van politie, de marechaussee en het Openbaar Ministerie houden donderdag een grote antiterrorisme-oefening. Het gaat om de grootste oefening voor een terreuraanslag ooit, meldt de politie, zonder cijfers te geven.

Bij de training, die op verschillende, veelal afgelegen plekken in het land wordt gehouden, is een groot aantal deelnemers en zogeheten lotusslachtoffers (gegrimeerde acteurs die de rol van slachtoffer spelen) betrokken. De oefening gaat over een aanslag en de gevolgen daarvan. Niet alleen de inzet van de zogeheten ‘first responders’ maar ook de opsporing van de daders wordt erbij betrokken.

De oefening is nodig omdat de kans op een terroristische aanslag in Nederland nog steeds reƫel is. Door geregeld te trainen, kunnen de hulpdiensten daarop beter voorbereid zijn.