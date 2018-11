Rotterdam wil betere spreiding festivals

Festivals in Rotterdam worden beter verspreid over de stad. Nu zijn veel evenementen nog in het noorden van de stad, maar vanaf 2019 vinden meer festivals plaats in Rotterdam-Zuid en Rotterdam-West.

Rotterdam wil op die manier de festivals beter laten aansluiten bij de verschillende culturele bevolkingsgroepen in de stad en overlast beperken. Zo is er een urbanfestival in West, een hiphopfestival in Zuid en doet het grootste streetart-festival ter wereld Pow!Wow! voor de tweede keer de havenstad aan.

De overkoepelende organisatie Rotterdam Festivals maakte woensdag bij de presentatie van de evenementenkalender voor 2019 verder bekend dat bestaande evenementen als de Wereldhavendagen op meer dagen en op meer locaties worden gehouden.

In 2019 strijkt het dancefestival A Day at The Park (ADATP), dat jaren in de Amsterdamse Bos plaatsvond, voor het eerst neer in het Kralingse Bos.