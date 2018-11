Sociale veiligheid Cheiderschool schiet tekort

De orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam doet onvoldoende om de sociale veiligheid op de onderwijsinstelling te waarborgen. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een onderzoeksrapport.

Eerder dit jaar veroordeelde de rechtbank in Amsterdam een voormalige leraar van de school tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens het plegen van ontucht met een dertienjarige leerling. Hij werd verdacht van het misbruiken van vijf andere scholieren, maar dat leidde niet tot een veroordeling.

In 2012 kwamen de eerste meldingen over de leraar binnen bij de school. De onderwijsinspectie stelde hierop een onderzoek in naar de veiligheid van scholieren en het handelen van het bestuur.

,,Het bestuur voldoet in belangrijke mate aan de zorgplicht voor de sociale veiligheid maar schiet, ondanks goede intenties, tekort in de borging daarvan”, aldus de inspectie.