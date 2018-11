Duizenden bij ‘omarming’ ziekenhuis Lelystad

Duizenden mensen zijn zondagmiddag aanwezig bij de ‘omarming’ van het ziekenhuis in Lelystad. Dat zegt fractievoorzitter van GroenLinks en een van de woordvoerders van de actie, Sjaak Kruis. Op foto’s en filmpjes van de door de gemeenteraad van Lelystad georganiseerde actie is te zien dat de oproep om het ziekenhuis te komen omarmen niet aan dovemansoren was gericht.

,,Er zijn heel veel mensen gekomen’’, aldus Kruis. De sfeer is volgens hem goed en strijdbaar. De aanwezigen willen dat sterker wordt ingezet op het behouden van een volwaardig ziekenhuis, aldus het raadslid. ,,We laten via deze maatschappelijke druk merken hoe belangrijk dat is. Dit gebied telt 140.000 mensen. Het is gek dat daar straks geen volwaardig ziekenhuis meer voor is.’’

Het omarmen van het ziekenhuis gebeurt ook echt, aldus Kruis. ,,Het idee was een cirkel te maken, maar die wordt een aantal rijen dik. Mensen gaan hand in hand, arm in arm, schouder aan schouder om het ziekenhuis heen staan”, aldus het raadslid op het moment dat de omarming daadwerkelijk werd ingezet.