Zakkenrollers zetten piemel in

Een grensverleggende truc. Zo noemt de Amsterdamse politie de poging van twee zakkenrollers die dit weekend bij twee mannen probeerden toe te slaan in Amsterdam en daarbij hun piemel in de strijd gooiden.

De beoogde doelwitten liepen ’s nachts over straat, toen zij werden benaderd door de zakkenrollers. Die deden alsof ze dronken waren en begonnen te dansen, een truc die zakkenrollers vaker gebruiken. Na het dansen probeerde een van de zakkenrollers het ene slachtoffer te zoenen. Die was hier niet van gediend en nam afstand.

De andere zakkenroller deed hetzelfde bij het tweede slachtoffer. Deze belager ging alleen wat verder en haalde zijn geslachtsdeel uit zijn broek. De man zei tegen het slachtoffer dat hij seks wilde hebben en pakte diens hand, die hij naar zijn penis probeerde te brengen. De andere verdachte stond ineens ook met zijn piemel uit zijn broek en probeerde hetzelfde.

Ondertussen bleek de telefoon van een van de slachtoffers al gestolen te zijn. Die merkte dat zijn jaszak ineens open was. Plotseling riep een van de zakkenrollers hard in het Arabisch: ,,rennen’’, wat het slachtoffer verstond. Hij zette de achtervolging in, waarbij hij de politie tegenkwam. Die hield de zakkenrollers aan.