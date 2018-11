‘Veel kinderen zitten onveilig in auto’

Acht op de tien kinderen zitten onveilig in de auto omdat het autostoeltje niet op de juiste manier wordt gebruikt. Dit blijkt onderzoek van de Taskforce Kinderveiligheid, een samenwerkingsverband van onder meer VeiligheidNL en ErasmusMC, waarbij het ging om kinderen van 0 tot en met 8 jaar. De helft van de autostoelen is volgens het onderzoek niet goed geïnstalleerd. Ook het vastzetten van kinderen in de autostoel gaat vaak mis. Zes op de tien kinderen zitten te los in de autostoel doordat ouders de gordels van het harnas niet goed aantrekken.

Kinder- en traumachirurg dr. William Kramer vindt de resultaten verontrustend. Hij roept ouders met klem op om de autostoel met aandacht te installeren en het kind goed vast te zetten. ,,Kinderveiligheid is een must. Een ongeluk gebeurt in een flits. Bij een frontale botsing en een loszittend autogordeltje schiet het kind als een raket naar voren tegen de voorstoelen of door de voorruit”, aldus Kramer.