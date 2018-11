’s Nachts varen op de grachten mag niet meer

Om de toegenomen drukte op de Amsterdamse grachten aan te pakken, komt de gemeente met een nieuw vaarbeleid. Zo wordt het in de loop van volgend jaar verboden om tussen 23.00 uur en 07.00 uur over de grachten in de binnenstad te varen. Ook mogen boten niet meer dan twaalf man aan boord hebben, tenzij er een vergunning voor is aangevraagd. Bij aanlegplaatsen van rondvaartboten gaan stewards toezien op het rustig in- en uitstappen.

Daarnaast wordt het aantal vergunningen voor passagiersvaart aan een maximum van 550 gebonden. Dat zijn er tachtig meer dan nu. Die ruimte ontstaat doordat de gemeente streng gaat optreden tegen illegale passagiersvaart. Die bestaat uit 300 boten waarvan er tachtig commercieel met grote groepen varen. Door die uit de vaart te halen, wordt het rustiger op het water, legt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (water) uit.