Herfst was recordzonnig, warm en droog

De herfst van 2018 was recordzonnig, droog en warm. Volgens Weeronline was het een van de droogste herfsten ooit. “Normaal gesproken valt er in de herfstmaanden 243 millimeter regen, dit jaar was dat ongeveer de helft”, aldus meteoroloog Jaco van Wezel. Ook was het opvallend rustig weer, voor het eerst sinds 2007 was er geen officiële herfststorm.

Natuurliefhebbers konden langer van de bomen genieten, want de temperatuur heeft invloed op de snelheid van de bladverkleuring. “Bij een warme september en oktober begint de herfst voor de natuur een stuk later en staan zelfs in november nog veel bomen volop in blad, zeker als het niet stormt. Ook bij het ontbreken van nachtvorst wordt de bladverkleuring en bladval tegengehouden.”

De droge herfst werd voorafgegaan door een bijzonder droge, warme en zonnige zomer. Dat leverde problemen op voor de landbouw en de scheepvaart. Het hele stroomgebied van de Rijn kent sinds eind juni een groot tekort aan neerslag. In november bleven de waterstanden extreem laag.

De herfst was nog nooit zo zonnig als dit jaar, met 461 zonuren tegen 320 normaal. Ook was het met gemiddeld 11,2 graden een halve graad warmer dan normaal. De herfst telde 26 warme dagen tegen 12 normaal.

De meteorologische herfst kende twee landelijk zomerse dagen: één in september en een record-late op 13 oktober. Ook november leverde een warmterecord op. Op 6 november werd het in De Bilt 19,0 graden. Nog nooit was het in november zo warm.

Het heeft deze herfst vier keer gevroren in De Bilt, gebruikelijk vriest het in de herfst zeven keer. De eerste vorstdag was opmerkelijk vroeg, op 30 september.