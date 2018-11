Slachtoffers brugongeval nog in ziekenhuis

Het echtpaar uit Zaandam dat woensdagavond zwaargewond raakte toen ze van een brug vielen, maakt het redelijk goed, zegt de politie donderdag. De twee voetgangers kwamen op de reling van de Prins Bernhardbrug in Zaandam terecht toen de brug openging. De vrouw (78) viel op het fietspad, haar man (77) belandde in het water.

Omstanders haalden de man op het droge. Hij moest worden gereanimeerd. Het echtpaar ligt nog in het ziekenhuis. De gemeente Zaanstad zegt ,,enorm geschrokken” te zijn door het ongeval, maar kan nog niets zeggen over de exacte toedracht zolang de politie het incident nog onderzoekt.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft informatie opgevraagd over het ongeval, zegt een woordvoerster. De raad beslist binnen twee weken of er een onderzoek moet komen naar het ongeval en bekijkt ook in hoeverre er een verband bestaat met een ernstig ongeval op een andere brug in Zaandam. In 2015 kwam op de Den Uylbrug een fietsster om het leven toen een brugwachter de brug opende terwijl zij op het opengaande deel voor een slagboom stond te wachten. De vrouw maakte een val van circa 15 meter. De gemeente Zaanstad paste de beveiliging van deze brug aan.