Trage iPhone? Niet met deze tips

Steeds meer jongeren hebben een iPhone, zo blijkt uit onderzoek. Het algemene marktaandeel van de iPhone in Nederland ligt nu op zo’n dertig procent, wat een stijging is van drie procentpunten ten opzichte van een jaar eerder. Voor alle iPhone liefhebbers onder ons, jong én oud, hebben we een aantal tips op een rijtje gezet die ervoor zorgen dat je toestel lekker snel blijft.

Bij een nieuw ingerichte iPhone voelt in het begin alles nog snel aan, maar dat verandert na verloop van tijd. Met enkele simpele tips en handigheidjes kun je er echter voor zorgen dat je iPhone snel blijft. Allereerst is er een simpele tip die er in tien seconden voor zorgt dat je iPhone merkbaar sneller wordt.

Werkgeheugen vrijmaken

Zorg ervoor dat je iPhone ontgrendeld is. Vervolgens houd je de aan/uit-knop ingedrukt. Het Zet uit-scherm verschijnt nu. Druk vervolgens de thuisknop enkele seconden in, waardoor het Zet uit-scherm verdwijnt en je terugkeert naar het beginscherm. Door deze simpele truc is het werkgeheugen van je iPhone vrijgemaakt en is je iPhone sneller geworden.

De locatievoorzieningen in de app checken continu waar je je bevindt. Dit gebeurt zonder dat we het doorhebben, ook als je zelf geen actieve apps gebruikt. Als er veel apps op de achtergrond je locatie aan het checken zijn, wordt je toestel langzamer. Ook je batterij is sneller leeg. Kies daarom bij instellingen onder privacy welke apps je locatie mogen weten. Dit is meteen beter voor je eigen privacy.

Updates

Regelmatig brengt Apple iOS-updates uit, die ook allerlei optimalisaties bevatten. Het is daarom nuttig om regelmatig je telefoon te updaten naar de nieuwste iOS-versie. Hoe doe je dit? Ga naar instellingen, vervolgens naar algemeen en dan naar software-update. Als er net een nieuwe versie uit is, is het beter om even te wachten. Dit is vooral belangrijk als je een wat ouder toestel hebt. Hiermee voorkom je eventuele bugs.

Als je iPhone steeds trager wordt, kan dit komen door een te grote hoeveelheid aan apps, foto’s en video’s. Zeker als je weinig opslagruimte hebt, is het zinvol om zo af en toe apps, foto’s en video’s van je telefoon te verwijderen. Bekijk welke apps je echt gebruikt. Het verwijderen van niet gebruikte apps heeft wel degelijk een effect. Wat je foto’s en video’s betreft: maak een back-up van de foto’s en video’s die je wilt bewaren en verwijder ze vervolgens van je telefoon.

iPhone reparateur

Tenslotte is het een kleine moeite om je iPhone regelmatig even opnieuw op te starten. Elke twee weken is genoeg. Blijf je iPhone traag, heb je je telefoon in de wc laten vallen of werkt je batterij niet goed? Dan kan je bij de iPhone reparateur Amsterdam terecht. In een mum van tijd word je telefoon gerepareerd, zodat je zo snel mogelijk weer bereikbaar bent.